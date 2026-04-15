GoProは、1型センサーを搭載したデジタルカメラ「MISSION 1」シリーズを発表した。電力効率を高めた画像処理プロセッサーの採用に加え、マイクロフォーサーズマウント用のレンズを装着できるモデルも用意。いずれも「小型シネマカメラ」と位置づけている。 グローバルでは「MISSION 1 PRO」および「MISSION 1」を5月28日（木）より発売。「MISSION 1 PRO ILS」は2026年第3四半期の発売を