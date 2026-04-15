GoProは、1型センサーを搭載したデジタルカメラ「MISSION 1」シリーズを発表した。電力効率を高めた画像処理プロセッサーの採用に加え、マイクロフォーサーズマウント用のレンズを装着できるモデルも用意。いずれも「小型シネマカメラ」と位置づけている。

グローバルでは「MISSION 1 PRO」および「MISSION 1」を5月28日（木）より発売。「MISSION 1 PRO ILS」は2026年第3四半期の発売を予定している。

いずれも5,000万画素の1型センサーと新プロセッサー「GP3」を搭載する。

日本国内での具体的な発売日や価格はアナウンスされていない。

MISSION 1 PRO

有効5,000万画素の1型センサーと、電力効率を高めた新しい画像処理プロセッサー「GP3」を搭載する。これまでにない高画質と低照度性能、最大14ストップのダイナミックレンジを実現したという。

動画記録は、16:9比率で最大8K60p（2倍スロー）や4K240p（8倍スロー）、1080p960p（32倍スロー）のハイフレームレート撮影に対応。また、イメージセンサー全域を使用する4:3比率の「オープンゲート」撮影では、8K30pおよび4K120pでの記録が可能となっている。静止画は5,000万画素のRAW撮影に対応。

そのほか、バッテリーには大容量の「Enduro 2」を採用。ハウジングなしでの水深20m防水にも対応している。

MISSION 1 PRO ILS

「MISSION 1 PRO」と同じ5,000万画素の1型センサーとGP3プロセッサーを搭載しつつ、レンズ交換式としたモデル。

レンズマウントにはマイクロフォーサーズを採用。様々なレンズ資産と組み合わせることで、シネマライクな映像表現の幅を大きく広げられるとしている。ただし、既存のマイクロフォーサーズレンズを取り付けた際、AFなどのフル機能がどこまで使用できるかについては現時点では明確にされていない。

また、カメラ内手ブレ補正機能「HyperSmooth」を搭載しており、歪みのない単焦点レンズなどと組み合わせることで、強力な補正効果が得られるとしている。

MISSION 1

「MISSION 1 PRO」から、一部の動画撮影フレームレートを抑えた下位モデル。

動画記録は16:9比率で8K30p、4K120p/1080p/240pに対応。オープンゲート（4:3）撮影は4K120pを利用できる。5,000万画素の静止画（RAW対応）や、1型センサー、GP3プロセッサー、水深20m防水といった基本性能は上位機と共通している。