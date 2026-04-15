INZONE H6 Air ソニーは、INZONE初の背面開放型を採用したゲーミングヘッドセット「INZONE H6 Air」を4月24日に発売する。市場想定価格は28,000円前後。 モニターヘッドフォン「MDR-MV1」をベースにしたゲーミング用の背面開放型ヘッドセット。背面開放型は、空間再現や音場の広がりに強いのが特徴。RPGをはじめ、”世界観に浸る”ゲームと親和性が高いとする。 ハウジングに孔が