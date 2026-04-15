【INZONE H6 Air】 4月24日 発売予定 市場推定価格：28,000円前後 ソニーは、ゲーミングブランド「INZONE」よりゲーミングヘッドセット「INZONE H6 Air」を4月24日に発売する。市場推定価格は28,000円前後。 本製品は、ハウジングを音響的に塞がない「背面開放型」を採用したゲーミングヘッドセット。同社のスタジオモニターヘッドホン「MDR-MV1