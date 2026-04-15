【INZONE H6 Air】 4月24日 発売予定 市場推定価格：28,000円前後

ソニーは、ゲーミングブランド「INZONE」よりゲーミングヘッドセット「INZONE H6 Air」を4月24日に発売する。市場推定価格は28,000円前後。

本製品は、ハウジングを音響的に塞がない「背面開放型」を採用したゲーミングヘッドセット。同社のスタジオモニターヘッドホン「MDR-MV1」に採用されているドライバーユニットを本製品用に最適化し、内部の反射音を低減させることで厚みのある低音から抜けの良い高音まで、没入感のある音響体験を実現している。

また、本体重量は199gで「INZONE」のヘッドバンド型ゲーミングヘッドセット史上最軽量を実現。さらに高品質なブームマイクを搭載し、プレーヤーの音声をクリアにキャッチするほか、サイドトーンに頼らない背面開放型ならではの自然なボイスチャットを体験できる。

加えて、PlayStation Studios所属のサウンドデザイナーと共同開発したEQプリセット「RPG／Adventure」や立体音響バーチャライザー「360 Spatial Sound for Gaming」に対応。PC用ソフトウェア「INZONE Hub」より各種設定が可能となっている。

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