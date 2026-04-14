とちぎテレビ 栃木県は、人口減少・少子化対策の総合的で効果的な促進を図るために、県人口未来推進本部を設置し１４日、第１回の会議を開催して取り組みの３本柱などを確認しました。 これは１４日に開かれた、福田富一知事の定例記者会見で明らかにされたものです。 栃木県の総人口は、２００５年のおよそ２０１万６千人を最高に減少傾向にあり、２０６０年にはおよそ１２８万人まで減少すると予測されています。県は