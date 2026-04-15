韓国の男性グループ「BIGBANG」のG-DRAGONとD-LITEが14日（日本時間15日）、ドジャースタジアムを訪問。デーブ・ロバーツ監督（53）や佐々木朗希投手（24）らと交流した。グラウンドに現れた2人はロバーツ監督と肩を組んで記念写真を撮ると、スネルとも談笑。さらに、佐々木とも交流し、ボールにサインをもらって笑みを見せた。D-LITEは「佐々木さんから（サインを）もらいました。応援しています」と笑顔。「日本語は頑張っ