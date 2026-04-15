下戸田〜寺内間が開通国土交通省近畿地方整備局兵庫国道事務所は2026年4月14日、建設を進めてきた国道175号西脇北バイパスが、6月13日（土）16時に全線開通すると発表しました。【便利！】西脇北バイパスの開通ルートを見る（地図）国道175号は兵庫県明石市と京都府舞鶴市を南北に結ぶ道路です。このうち西脇北バイパスは、兵庫県西脇市の下戸田から黒田庄町大伏に至る5.2km。計画は4車線ですが現状は2車線（片側1車線）で整