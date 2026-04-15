サッカー・J1のヴィッセル神戸は、「AFCチャンピオンズリーグエリート（ACLE）2025/26」準々決勝を2日後に控えた現地時間14日、メディア向けのオンライン会見を行い、FW武藤嘉紀選手とDF永戸勝也選手が意気込みを語った。12日夜に関西国際空港を発ち、約13時間の空旅を経て、サウジアラビアのジェッダに入った、神戸の選手とスタッフ。Jリーグが用意したチャーター機での移動だったこともあり、ストレスや疲労をそこまで感じず