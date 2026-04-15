有楽町線延伸区間の駅間トンネル工事に着手へ東京メトロは、有楽町線の延伸区間（豊洲〜住吉）について、駅間シールドトンネル工事4件を今年度に発注します。施工会社の選定後に着工となる予定です。【地図】これが有楽町線の延伸ルート＆新駅の位置です有楽町線の延伸区間は、豊洲駅から東西線の東陽町駅を経て、半蔵門線・都営新宿線の住吉駅に至る4.8km。全駅が江東区に所在し、途中の枝川駅（仮称）と千石駅（仮称）は新規