圧倒的な美貌のくびれ女王・林ゆめが、14日発売の『週刊SPA！』内の「推し撮」に登場した。【写真】規格外ボディ・星宮すみれも登場！同誌の表紙＆美女図鑑は麻倉瑞季林がセクシー平成ギャルに大変身。部屋やゲーセンでの艶姿にドキドキが止まらない。■林ゆめ1995年、北海道生まれ。T168B84W58H87。「世界で最も美しい顔100人」に複数年ノミネート。「レースクイーン・オブ・ザ・イヤー」の受賞や『ラブパワーキングダム 2 』