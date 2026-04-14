ピッチ上で見せる圧巻の戦術眼は、手相にもくっきりと刻まれていたようだ。【映像】長谷川の「恋愛姓名判断」に谷川が爆笑 世界女王・アメリカ女子代表とのアウェー3連戦に臨んでいるなでしこジャパン（サッカー日本女子代表）にABEMAが密着取材。特別企画「なでしこジャパン 手相占い診断」では、選手たちの意外な素顔が明らかになっている。これまで5万人以上を占ってきたタレント島田秀平氏の診断を受けたのは、長谷川唯