◇セ・リーグ中日6―2広島（2026年4月14日豊橋）豊橋の地でルーキーの声が弾んだ。中日のドラフト6位・花田旭（東洋大）が決勝打。試合後の自身初のヒーローインタビューで喜びを語った。「5番・中堅」で出場し、初回1死一、三塁で左翼線に適時二塁打。5回2死二、三塁でも左前適時打を放って2安打2打点だ。自身初の「ヒロイン」に「多くのファンの皆さんが名前を呼んでくれて力になっています」と笑顔。初回の適時打