人間の目は「緑」に敏感！ わずかな色の違いを見分けるための必然ミリタリー映画やドキュメンタリー番組などで、暗闇の中を映し出す「ナイトビジョン（暗視装置）」の映像を見たことがある人は多いでしょう。その多くは、独特な「緑色」の世界として描かれています。なぜ赤や青ではなく、緑色が選ばれているのでしょうか。【こう見える！】これが暗視装置の視界ですその最大の理由は、人間の目が持つ生理学的な特性にありま