廃車になりかけていたDD51日本で活躍した鉄道車両は、役目を終えたあと海外へ譲渡され、遠い異国で第二の人生を歩むことがあります。北海道からタイに渡った2両のDD51形ディーゼル機関車もそのケースです。【お披露目】国鉄時代を模した新ナンバーのDD51を見る（写真）2両のDD51は1137号機と1142号機。鮮やかな青に金帯の北斗星色をまとった両機は廃車後に輸出会社経由でタイへと渡り、タイ国鉄ではなくインフラ整備会社「AS社