【その他の画像・動画等を元記事で観る】 Mrs. GREEN APPLEや中島健人ら、TBSの様々な番組の出演者が「この春、はじめたこと・はじめたいこと」を語るメッセージ動画が公開されている。 ■スペシャルショート動画も公開 TBSでは現在、春の新生活応援キャンペーンを展開中。その施策のひとつとして、朝の情報番組『THE TIME，』では、新コーナー「THE TIME TO START!」を放送している。 本コ