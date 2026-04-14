Mrs. GREEN APPLE、中島健人らが春の新生活を応援！「この春、早起きはじめます」（大森元貴）

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Mrs. GREEN APPLEや中島健人ら、TBSの様々な番組の出演者が「この春、はじめたこと・はじめたいこと」を語るメッセージ動画が公開されている。

■スペシャルショート動画も公開

TBSでは現在、春の新生活応援キャンペーンを展開中。その施策のひとつとして、朝の情報番組『THE TIME，』では、新コーナー「THE TIME TO START!」を放送している。

本コーナーでは、TBSの様々な番組の出演者が「この春、はじめたこと・はじめたいこと」を語るメッセージ動画を紹介。この春スタートした新番組『テレビ×ミセス』に出演するMrs. GREEN APPLEや、『プロフェッショナルランキング』に出演する坂上忍・中島健人をはじめ、日曜劇場『ＧＩＦＴ』からは堤真一、火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』からは永作博美・松山ケンイチ、金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』からは岡田将生・染谷将太が参加。他にもバラエティ豊かな出演者からのメッセージが続々と放送される。

なお、メッセージ動画は『THE TIME，』での放送後、TBS公式YouTubeチャンネルでも順次公開となる。

さらに、4月13日からは「#新生活の究極2択」と題したスペシャルショート動画も公開。キャンペーンに関連する動画は、TBS公式YouTubeチャンネル内「THE TIME TO START!」再生リストをチェックしよう。

■「THE TIME TO START!」公開中・公開予定出演者

『滝沢カレン＆和田明日香のフィーリンきっちん』より滝沢カレン・和田明日香

『ラヴィット！』より川島明（麒麟）

『VIVANT』よりチンギス役バルサラハガバ・バトボルド

『テレビ×ミセス』よりMrs. GREEN APPLE大森元貴・若井滉斗・藤澤涼架

『プロフェッショナルランキング』より坂上忍・中島健人

日曜劇場『ＧＩＦＴ』より堤真一

火曜ドラマ『時すでにおスシ!?』より永作博美・松山ケンイチ

金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』より岡田将生・染谷将太 他

(C)TBS