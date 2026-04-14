「春の全国交通安全運動」に合わせ、県警本部で街頭パトロールの出発式が行われました。春の全国交通安全運動は、4月6日から始まり、県警や県の職員が参加して、街頭パトロールの出発式が行われました。式では県警の岩瀬聡本部長が「悲惨な交通事故を抑止するため県民総ぐるみで交通安全意識を高める必要がある」と述べました。（園児）「1つ、道路では絶対に遊びません」近くの保育園の園児らが交通安全のル&