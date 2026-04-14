4月上旬、東京・府中駅前でグレーのスーツに身を包み、真剣な眼差しで待機する女優の黒島結菜の姿を発見。肩にかけられたタスキには「警視庁捜査協力お願いします」と書かれている。いったい何事なのか。「4月から放送されるドラマ『未解決の女警視庁文書捜査官 Season3』（テレビ朝日系）の撮影です。最初のシリーズは、2018年に波瑠さん主演の連ドラとして放送されました。波瑠さんと鈴木京香さんがコンビを組み、2019年