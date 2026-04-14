■犯罪に手を染めた子の親を疲弊させる「報道対応」筆者は2008年からNPO法人「World Open Heart」（以下WOH）において、殺人や性犯罪に手を染めた加害者の家族を支援する活動を行っている。これまで日本全国から寄せられた相談は、約3800件にのぼる。重大事件が発生すると、加害者家族の自宅やその周辺には大勢の報道陣が集まる。家族を待ち構え、容疑者の人となりを聞いたり事件へのコメントを取ったりするためだ。自宅を特定され