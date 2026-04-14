KDDIは、基地局の電力利用をコントロールする電源設備「Open Power Station」を、九州エリアの300の基地局で導入し、稼働を開始した。 「Open Power Station」は、基地局の電力使用量や蓄電池の残量をモニタリングし、遠隔で管理する電源設備。蓄電池の充電や放電を制御することができ、従来は停電時の非常用として利用されてきた基地局の蓄電池を、柔軟に運用することができる。 これにより、平時では、再