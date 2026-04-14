鉱工業生産（確報値）（2月）13:30 結果-2.0% 予想-2.1%前回-2.1%（前月比) 結果0.4% 予想0.3%前回0.3%（前年比) 結果-0.1% 予想N/A前回2.9%（設備稼働率・前月比)