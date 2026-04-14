オウガ・ジャパンは、折りたたみスマートフォン「OPPO Find N6」を4月15日から順次発売する。日本市場へ投入される同社初のフォルダブルモデルで、世界一フラットを謳うディスプレイや、Hasselbladと共同開発した最大2億画素のカメラシステムを搭載する。 ヒンジ構造の刷新で折り目を最小化 メインディスプレイには、4軸の対称構造を採用した第2世代チタニウム高精度ヒンジが搭載される。3D液体プリント技術を用