4月14日からファミリーマートと森永製菓の「森永コラボ」キャンペーンが開催されます。中でも気になるのは「ホットケーキまん」。過去にも何度かファミマで登場している「ホットケーキまん」ですが、今回は初の塩キャラメルフレーバー! 全8種類のコラボ商品の中でも特に注目されているようです。○「森永コラボ」の中でも気になる! 初の「塩キャラメル」フレーバーの中華まん4月14日からファミマで開催されるのは森永製菓との「森