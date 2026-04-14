米国によるイラン攻撃は、日本にどのような影響を与えるのか。防衛大学校共同研究員の伊藤隆太さんは「高市首相はナフサ由来の化学製品は枯渇しないと語っているが、本質的な問題点は別にある。重要なのは入手経路の安定性と、用途の優先順位だ」という――。写真提供＝共同通信社第93回自民党大会で演説する高市早苗首相＝2026年4月12日、東京都内 - 写真提供＝共同通信社■「ナフサ論争」で見落とされていること米国とイランは4