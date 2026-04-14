NISAをきっかけにネット証券の利用者が増えている。金融ジャーナリストの鈴木雅光さんは「その中でも躍進しているのがSBI証券だが、組織を根底から破綻させかねない根源的なリスクを抱えている」という――。（第2回）※本稿は、鈴木雅光『銀行の本店はなぜ仰々しいのか？』（幻冬舎新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／whitebalance.space※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／whitebalance.space■なぜ無