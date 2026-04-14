7日に米国とイランが合意した停戦内容をめぐり、双方に認識の食い違いが起きている。11日、12日には両国の代表団が戦闘終結に向けた協議を行ったが、合意に至らなかった。なぜ停戦協議は進まないのか。日本工業大学大学院技術経営研究科の田中道昭教授は「言語も価値観も生き方も違う、いわば『異星人』を相手にするには、相互理解の前に『条件の明文化』が不可欠だ。トランプ大統領が当初設計したプロトコルには根本的欠陥がある