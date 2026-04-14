『冬眠できないクマ』などで人気の漫画家・ジョンソンともゆき氏が描く悩めるヤギさんの“中間管理職”物語！毎週月曜or火曜更新(予定)！⇒第１話から読む「とある会社」で課長を務めるヤギさん。出張から帰ってきた事を報告すると…。「真っすぐ言われるの嬉しいヤギさん」辛い事ばかりではないヤギさんの課長生活は、来週も続く！⇒前回を読む『「部下全員を褒めるって結構難しい…」モチベーションを上げるため中間管理職が腐心