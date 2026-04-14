女子ツアーの名物大会となった「アース・モンダミンカップ」の本戦には7845人もの入場者が訪れた。 ほかよりもチケット代が高いにもかかわらずこの入場者の多さは、ギャラリーを大切にするおもてなしの心をもった主催者とチケットを買ってプロゴルフを応援するギャラリーの双方が作り上げたものだ！ アース・モンダミンカップのホスピタリティ精神 6月末の「アース・モンダミン