セリエA 25/26の第32節 フィオレンティナとラツィオの試合が、4月14日03:45にスタディオ・アルテミオ・フランキにて行われた。 フィオレンティナはジャコポ・ファツジーニ（MF）、ロベルト・ピコリ（FW）、ジャック・ハリソン（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するラツィオはマッティア・ザッカーニ（FW）、ブレ・ディア（FW）、マッテオ・キャンセリエリ（FW）らが先発に名を連