ファッション誌『otona MUSE（オトナミューズ）』の公式インスタグラムに公開された、同誌5月号の表紙。そこに写った“カリスマモデル”の独特すぎるファッションが、ネット上で注目を集めている。その人物とは、独自のライフスタイルを発信し続けるモデル・梨花（52）だ。投稿には《オトナミューズ5月号 春なんで、少しだけイメチェン。》と綴られており、添えられた表紙写真で梨花がまとっているのは黒のワンピース。落ち着いた