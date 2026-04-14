ファッション誌『otona MUSE（オトナミューズ）』の公式インスタグラムに公開された、同誌5月号の表紙。そこに写った“カリスマモデル”の独特すぎるファッションが、ネット上で注目を集めている。

その人物とは、独自のライフスタイルを発信し続けるモデル・梨花（52）だ。

投稿には《オトナミューズ5月号 春なんで、少しだけイメチェン。》と綴られており、添えられた表紙写真で梨花がまとっているのは黒のワンピース。落ち着いた色味ながら、上半身は大きく円形に切り抜かれ、胸元のインナーが大胆にのぞく“まる出し”デザインだ。どこか儚げな表情で静かに立つ姿は、シンプルな構図ながらシュールで強い存在感を放っている。

くっきりとしたウエストラインも健在で、52歳とは思えないスタイルと変わらぬ美貌に、SNS上では《美しすぎる》との声も上がっていた。

梨花といえば、1990年代から2000年代にかけて多くのファッション誌の表紙を飾り、当時のトレンドを牽引した存在。明るく親しみやすいキャラクターで、バラエティ番組にも引っ張りだこだった。

私生活では’10年に結婚し、翌年には長男を出産。これを機にハワイへ移住し、自然体な暮らしぶりをSNSで発信してきた。一時期は自身がプロデュースするアパレルブランドが年商12億円を超えるなど、実業家としても成功を収めている。

‘24年9月には、自身のインスタグラムで生活拠点をハワイからロサンゼルスへ移したことを報告。昨年6月に出演した昼の情報番組『ぽかぽか』（フジテレビ系）では、LAの自宅にあるプールの写真を披露し『海外ってみんなプールついてるの。だいたいついてるの』と笑いながら語ると、スタジオでは驚きの声が上がっていた。

LAへの移住に加え、“ビジュアルの変化”にも注目が集まった。

「昨年6月、女性ファッション誌『Oggi』の公式インスタグラムに登場した際には、左の鼻に小さなピアス、腕から指先には一見アクセサリーのようにも見える線状のタトゥーが見えます。50歳を越えての鼻ピアスやタトゥーには、《なんかがっかり》《昔のほうが良かった》といった戸惑いの声も寄せられていました」（芸能ライター）

その一方で、梨花を支持する声も根強い。今回の表紙にも、ネット上では

《これを着こなしてしまう梨花さん、さすが》

《50代でこの体型を維持しているのは本当にすごい》

《このデザインを嫌味なく着こなせるのは梨花さんだけ》

《年齢を重ねてもブレないスタイルが素敵。ずっと応援してます》

といった称賛の声が上がっている。

賛否を巻き起こしながらも“自分らしさ”を貫き続ける梨花。そのブレない姿勢こそが、年齢を重ねてもなお輝き続ける理由なのだろう。