BMWオープン 大会期間：2026年4月13日～2026年4月19日 開催地：ドイツ ミュンヘン コート：クレー（赤土） 結果：[ガブリエル ジャロ] 2 - 0 [ビタリー サチコ] 試合の詳細データはこちら≫ BMWオープン第1日がドイツ ミュンヘンで行われ、男子シングルス1回戦で、ガブリエル ジャロとビタリー サチコが対戦した。 第1セットはガブリエル ジャロが6-1で先取。第2セットも