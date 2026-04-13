退屈。最近、退屈。わたし。嫌なわたし──3月21日（日）、Nikoんが東京・Spotify O-EASTにて開催した＜2ndワンマンライブ『ふたり。』＞は、マナミオーガキ（B, Vo）のこんな呟きをミキシングしたSEでスタートを切った。お風呂場で開催される反省会さながらにマナミのぼやきたちが薄暗いフロアに飛ばされた頃、「わたし」という一声でオオスカ（G, Vo）へスポットライトが注ぐ。2025年9月にリリースした2ndアルバム『fragile Repo