【モデルプレス＝2026/04/13】俳優の寛一郎が4月13日、自身のInstagramを更新。父で俳優の佐藤浩市との親子ショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】29歳イケメン俳優「そっくりすぎる」65歳ベテラン俳優父との2ショット◆寛一郎、父・佐藤浩市との親子ショット公開寛一郎は「Bloodline」という言葉を添え、ハッシュタグで「GQJAPAN」と記載し、2月28日に発売した人気雑誌「GQ JAPAN」（コンデナスト・ジャパン発行）4月号で