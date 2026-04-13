寛一郎、父・佐藤浩市とのモノクロ親子ショット公開「最強の遺伝子」「映画のワンシーンみたい」
【モデルプレス＝2026/04/13】俳優の寛一郎が4月13日、自身のInstagramを更新。父で俳優の佐藤浩市との親子ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】29歳イケメン俳優「そっくりすぎる」65歳ベテラン俳優父との2ショット
寛一郎は「Bloodline」という言葉を添え、ハッシュタグで「GQJAPAN」と記載し、2月28日に発売した人気雑誌「GQ JAPAN」（コンデナスト・ジャパン発行）4月号で表紙を飾った際のカットを投稿。佐藤と寛一郎がソファに腰掛け、カメラに鋭い眼差しを向けたモノクロの親子ショットを公開した。
この投稿にファンからは「絵になる」「最強の遺伝子」「オーラが凄すぎる」「映画のワンシーンみたい」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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◆寛一郎、父・佐藤浩市との親子ショット公開
寛一郎は「Bloodline」という言葉を添え、ハッシュタグで「GQJAPAN」と記載し、2月28日に発売した人気雑誌「GQ JAPAN」（コンデナスト・ジャパン発行）4月号で表紙を飾った際のカットを投稿。佐藤と寛一郎がソファに腰掛け、カメラに鋭い眼差しを向けたモノクロの親子ショットを公開した。
◆寛一郎の投稿に反響
この投稿にファンからは「絵になる」「最強の遺伝子」「オーラが凄すぎる」「映画のワンシーンみたい」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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