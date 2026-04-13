元フジテレビアナウンサーでタレントの久慈暁子(31)が13日、自身のインスタグラムを更新。第1子出産を報告し、喜びと支えへの感謝をつづった。夫はバスケットボール男子日本代表の渡辺雄太(31)。久慈は「The best day in my life(人生で最も素晴らしい日)」と書き出し、「柔らかな春の日差しに包まれた日。無事出産いたしました。母子ともに健康です」と明かした。「無事に生まれてきてくれたこと支えてくださった皆様温