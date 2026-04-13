九州・沖縄の企業を対象にした中東情勢の影響に関する調査で、8割を超える企業が「マイナスの影響が出ている」と回答していることが分かりました。13日午後、東京商工リサーチが発表した「九州・沖縄686社」へのアンケート結果では、8割を超える561社が「中東情勢でマイナスの影響がある」と答えています。その理由について、412社が「ガソリン価格の高騰」を挙げています。また、398社が「原油由来の素材・原材料の高