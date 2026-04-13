ニューカッスルはプレミアリーグ第32節で日本代表MF鎌田大地が所属するクリスタル・パレスと対戦した。43分にウィリアム・オスラが先制ゴールを挙げ、ニューカッスルは敵地で勝利するかと思われたが、80分ジャン・フィリップ・マテタに得点を許すと、90+4分にPKで失点。1-2で逆転負けを喫した。終盤の連続失点で勝ち点3を落としたニューカッスルは現在プレミアリーグで14位に沈んでいる。なかなか調子を上げられないまま終盤戦に突