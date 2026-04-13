2.5次元歌い手アイドルグループ「すにすて - SneakerStep」が、年末年始に続く2度目のZeppツアー「We are SneakerStep! -2nd Step-」を開催することを12日、発表した。前回の東名阪Zeppツアーから、開催都市数・公演数ともに規模を拡大。7月27日の横浜を皮切りに、名古屋、大阪、福岡の全国4都市で全11公演のワンマンライブを実施する。ツアータイトルには、各公演ごとにサブタイトルも付けた。ツアーの幕開けの横浜公演は「全