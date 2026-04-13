2.5次元歌い手アイドルグループ「すにすて - SneakerStep」が、年末年始に続く2度目のZeppツアー「We are SneakerStep! -2nd Step-」を開催することを12日、発表した。前回の東名阪Zeppツアーから、開催都市数・公演数ともに規模を拡大。7月27日の横浜を皮切りに、名古屋、大阪、福岡の全国4都市で全11公演のワンマンライブを実施する。

ツアータイトルには、各公演ごとにサブタイトルも付けた。ツアーの幕開けの横浜公演は「全てが動き出す“始まりの点火”」を表現した「SPARK（スパーク）」、熱量が加速していく名古屋公演は「ACCEL（アクセル）」、リスナー（ファン）との一体感が最大化する大阪公演は「LINK（リンク）」、そして「未来へとつながる“次の一歩”」を示す福岡公演の「NEXT STEP」だ。関係者は「ツアー全体を通して、彼らの成長の過程とファンとの一体感を体感できる構成とします」と話した。

メンバーのらおは「1年前よりも『うぃあすに1（前回のZeppツアー）』よりも成長したすにすてで、全力でぶつかりにいく。絶対、忘れられない夏にする」と宣言。ゆたくんも「誕生日の8月16日に大阪公演、さらに九州出身のボクにとって特別な福岡公演もあるの!! 今年の夏、最高に熱い時間を作ろっ」と意気込んだ。

初のワンマンライブから約半年。長い下積みを経てデビューをつかみ取った苦労人の7人組が、スケールアップしたパフォーマンスで、さらなる進化と新たな魅力を届ける熱い夏になりそうだ。

12日から公式ファンクラブ「ROOMMATES」では、チケットの最速先行受付（抽選）も始まっている。