サンコーは4月13日、コンプレッサー式ポータブル冷凍冷蔵庫「どこでもミニ冷凍庫9L」の新カラーモデル「サンドカーキ」を発売した。価格は22,800円。サンコー「どこでもミニ冷凍庫9L」に新色サンドカーキ家庭用コンセント（AC100V）と車載シガーソケット（DC12V/24V）の両電源に対応したコンプレッサー式のポータブル冷凍冷蔵庫。新色の「サンドカーキ」は、アウトドアシーンに馴染むナチュラルなカラーリングとなっている。家庭内