俳優の佐藤健（37）と柴咲コウが出演する、「アサヒ ゴールド」の新テレビCMが、14日から全国で放送される。【映像】乾杯する佐藤健と柴咲コウ（親しげなやり取りも）ともに第一線で活躍し続ける多忙な2人。新年度に“挑戦したい”ことを尋ねられ、次のように笑いを交えながらやり取りを交わした。柴咲「私は以前テニスをやっていたけれど、しばらくできていない。また始めてみようかなと思う」佐藤「僕もついて行きます！」柴