女優原菜乃華（22）が13日、都内で、プリマハムの「香薫あらびきポーク」の新CM発表会に出席した。CM出演に、「幼いころから食べてきたので、選んでいただけてすごくうれしかったですし、何よりも母がとっても喜んでくれました」と話した。母の言葉を聞かれると、原は「『うそ！？いつも食べてるじゃん。うれしい』って言ってました」と明かした。スパイスの種類数など、商品にまつわるクイズでは「CMをちゃんと見てたら分かりま