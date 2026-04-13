釜山国際映画祭の観客賞やトロント国際映画祭のプラットフォーム・コンペティション部門で最優秀賞を受賞するなど、世界中の映画祭で31の章 を受賞した映画『Riceboy ライスボーイ』。舞台は1990年代のカナダ・バンクーバー。パートナーを失くし、未婚の母となったソヨンと息子ドンヒョンは韓国からバンクーバー郊外に移住。ソヨンは工場で働きながら、言葉や文化の壁、人種差別に直面する中、懸命にドンヒョンを育てていく。自身