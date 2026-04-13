野村不動産とタオ・エンターテイメントがエンターテインメント事業に取り組むために設立したNRE&TAOエンターテイメントパートナーズは4月9日、和太鼓パフォーマンス集団DRUMTAOの専用劇場「DRUM TAO THEATER KYOTO」を京都市に開業した。メディア内覧会でのフォトセッションの様子(左から、タオ・エンターテイメント 藤高郁夫氏、コシノジュンコ氏、野村不動産コマース 鵜沼孝之氏)○「DRUM TAO」の新たな常設拠点に同劇場は、