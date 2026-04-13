◇インターリーグドジャース2─5レンジャーズ（2026年4月12日ロサンゼルス）ドジャースのエドウィン・ディアス投手（32）が12日（日本時間13日）、本拠でのレンジャーズ戦の試合前にメディア取材に対応。前回登板で球速が低下したものの体調に問題がないことを強調した。この日の試合は登板がなかった。ディアスは10日（同11日）のレンジャーズ戦で7−4の9回に登板。ただ、2ランを浴びるなど、1回4安打3失点と精彩を欠い