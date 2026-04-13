4月10日、東京都が新たな国際文化芸術祭「ARTE TOKYO（アルテ・トーキョー）」を今年の10月10日から12月31日にかけて開催すると発表 した。小池百合子都知事（73）が定例記者会見で明かした。同芸術祭は、現代アートや演劇、音楽など様々なプログラムを結び合わせて、「芸術都市・東京」の魅力を発信。毎年開催される予定だという。【写真を見る】金×金×金！ 全身メタリック姿で登場した小池都知事このたび、芸術・カルチャ