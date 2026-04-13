4月10日、東京都が新たな国際文化芸術祭「ARTE TOKYO（アルテ・トーキョー）」を今年の10月10日から12月31日にかけて開催すると発表 した。小池百合子都知事（73）が定例記者会見で明かした。同芸術祭は、現代アートや演劇、音楽など様々なプログラムを結び合わせて、「芸術都市・東京」の魅力を発信。毎年開催される予定だという。

【写真を見る】金×金×金！ 全身メタリック姿で登場した小池都知事

このたび、芸術・カルチャーへの新たな取り組みを明らかにした小池都知事だが、3月14日には国内最大級のファッションイベント「マイナビTGC（東京ガールズコレクション） 2026 S/S」にサプライズ登場していた。10代後半から20代のトレンドに敏感な層が訪れる同イベントで、東京都が推進する施策をアピール。TGCは今年で21年目を迎え、来場者数約1万8900人、配信総視聴者数約465万人 を記録する大賑わいだった。

ゆうちゃみ（24）、生見愛瑠（24）らトップモデルや、タレントの杉浦太陽（45）と辻希美（38）、長女・希空（18）親子など約200人のタレントやモデルが登場し、会場は熱気に包まれるなか、

ステージ前方に設置されたモニターに「東京都知事 小池百合子」の名前が映し出されると会場はどよめきに包まれた。小池都知事は客席に向かって笑顔で手を振り、「すごいパワーですね〜！」と歓声に応えていた。

「全身ゴールド」で登場

小池都知事がTGCに出演するのは、2017年以来約9年ぶり。前回のステージでは赤のタートルネックに紺のジャケットを合わせた比較的フォーマルな姿を 見せていた小池氏だが、この日は、全身メタリックな"金ピカコーデ"で登場。イベントの華々しさと並び立つ存在感を示していた。ファッション編集者の軍地彩弓氏が語る。

「当日私も会場にいたのですが、小池さんのサプライズ登場に場内が『おー！』とざわめきました。今年のアカデミー賞でK-POP初の歌曲賞に輝いたHUNTR/Xの『Golden』がBGMに聞こえてきそうな、

金色に輝くファッションが目を引きました。金色の中でも燻したようなブロンズカラー。ラメが入ったパンツのセットアップに、その上からもブロンズカラーのショールのようなアシンメトリージャケット。じゃらじゃらと重ねたパールのネックレス。かなり個性的です。TGC という若者の聖地で、モデルやタレントの出演者にも負けない輝きを放っていました」

過去には書籍『小池百合子式 着こなしの黄金ルール』（扶桑社）の監修を務めるなど、以前から小池都知事のファッションチェックをしている軍地氏は、今回の装いをこう見る。

「公務では"堅め"のスタイルのところ、今回はTGCという現場で『より華やかに』という思いがあったのでは？ と思います。

ただ、ゴールドはかなり"強い色"。まるで仏像のように輝く金×金×金の全身ブロンズ姿よりは多少控えめに、引き算するぐらいでちょうどいいのでは、とも思いました」

2016年都知事選の"百合子グリーン"作戦をはじめ、イメージ戦略の一環としてファッションにも強いこだわりを見せる小池都知事。軍地氏は、「普段からご自身でスタイリングをしていると聞いております」と続ける。

「日本の女性政治家の中でも、"いちばんの衣装持ち"だとお見受けしております。普段からカラフルなジャケットスタイルを着こなす、女性政治家界のファッショニスタです」

「社会を元気にする秘訣はガールズの皆さん」とスピーチ

この日、小池都知事は壇上で、女性の結婚・子育てなどライフステージに寄り添う施策「女性活躍の輪〜Women in Action〜（WA）」や、10代のからだやこころの悩みをサポートする「とうきょう若者ヘルスサポート（わかさぽ）」など、女性も男性も皆が自分らしく輝ける社会の実現を目指す東京都の取り組みを紹介。

「社会を元気にしていく秘訣は"ガールズ"の皆さんだと思っています。女性活躍の"WA"を通じて、今年も皆さんと一緒に頑張っていきたい」と語った。

全身ゴールドの衣装には、そんな"輝かしい"東京の未来への思いが込められていたのかもしれない。