12日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』では、解説陣が低調の続く巨人打線について言及した。ここ1週間は3得点以下の試合が続くなど、得点力不足が目立つ。この状況を受け、阿部監督は1番に門脇誠、2番に中山礼都を起用するなど、打線のテコ入れを図っている。大矢明彦氏は「阿部監督も打線を組み替えながら対応しているが…我慢の時期かもしれない」とコメント。一方、辻発彦氏は「打線は水物なので。打てるときは良